Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иларион Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Евсевиевич

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Степан Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Евсевиевич

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанф Евсевиевич

Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1771
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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