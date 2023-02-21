Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иларион Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Евсевиевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Степан Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Евсевиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанф Евсевиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771