Хрисанф Евсевиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанф Евсевиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1691 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иларион Хрисанфович

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Степан Хрисанфович

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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