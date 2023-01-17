Хрисанф Евсевиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1767
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иларион Хрисанфович
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Степан Хрисанфович
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767