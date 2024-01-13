Ксеневич Иосиф Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксеневич Иосиф Францевич

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Место рождения

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь

Дата рождения

10.02.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1801

Отец: Ксеневич Франц Самуилович

Мать: Фелициана

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
17.05.1822

Сын: Ксеневич Франц Иосифович

Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
25.11.1834

Сын: Ксеневич Викентий Донат Иосифов

Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
02.06.1840

Сын: Ксеневич Фердинанд Иосифов

Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
05.10.1844

Сын: Ксеневич Иван Иосифов

Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Смерть
Неизвестно
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