Ксеневич Иосиф Францевич
Место рожденияРусаковичи, Столбцовский, Беларусь
Дата рождения10.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1801
Отец: Ксеневич Франц Самуилович
Мать: Фелициана
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
17.05.1822
Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
25.11.1834
Сын: Ксеневич Викентий Донат Иосифов
Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
02.06.1840
Сын: Ксеневич Фердинанд Иосифов
Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
05.10.1844
Мать ребёнка: Ксеневич Флорентина
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Смерть
Неизвестно