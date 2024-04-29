Ксеневич (Невяровская) Фелициана 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКсеневич (Невяровская) Фелициана

Ксеневич (Невяровская) Фелициана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксеневич Франц Самуилович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ксеневич Михаил Францевич

Отец ребёнка: Ксеневич Франц Самуилович

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
10.02.1801

Сын: Ксеневич Иосиф Францевич

Отец ребёнка: Ксеневич Франц Самуилович

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.