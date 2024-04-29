Ксеневич (Невяровская) Фелициана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ксеневич Михаил Францевич
Отец ребёнка: Ксеневич Франц Самуилович
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
10.02.1801
Отец ребёнка: Ксеневич Франц Самуилович
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Смерть
Неизвестно