Ксеневич Франц Самуилович Около 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксеневич Франц Самуилович

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь

Дата рождения

Около 1751

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксеневич (Невяровская) Фелициана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ксеневич Михаил Францевич

Мать ребёнка: Ксеневич (Невяровская) Фелициана

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
10.02.1801

Сын: Ксеневич Иосиф Францевич

Мать ребёнка: Ксеневич (Невяровская) Фелициана

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь

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