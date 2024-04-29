Ксеневич Франц Самуилович
Место рожденияРусаковичи, Столбцовский, Беларусь
Дата рожденияОколо 1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ксеневич Михаил Францевич
Мать ребёнка: Ксеневич (Невяровская) Фелициана
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
10.02.1801
Мать ребёнка: Ксеневич (Невяровская) Фелициана
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь