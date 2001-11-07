Маркелов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти07.11.2001
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Рождение ребёнка
22.01.1960
Дочь: Маловичко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
18.12.1963
Сын: Маркелов Николай Александрович
Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Василий Александрович
Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна
Смерть
07.11.2001