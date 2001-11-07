Маркелов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелов Александр Петрович

Маркелов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

07.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Маркелов Петр Андреевич

Мать: Маркелова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1960

Дочь: Маловичко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
18.12.1963

Сын: Маркелов Николай Александрович

Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Василий Александрович

Мать ребёнка: Маркелова Мария Георгиевна

Смерть
07.11.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close