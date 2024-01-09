Маркелов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти15.05.1936
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Маркелов Андрей Ефимович
Мать: Маркелова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Маркелов Александр Петрович
Мать ребёнка: Маркелова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гигина Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Маркелова Матрена Михайловна
Смерть
15.05.1936