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Маркелов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Маркелов Андрей Ефимович

Мать: Маркелова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Маркелов Александр Петрович

Мать ребёнка: Маркелова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гигина Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Маркелова Матрена Михайловна

Смерть
15.05.1936
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