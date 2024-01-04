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Стефан Алексеев

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881

Отец: Алексей Марков

Мать: Евдокия (Еремеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1907

Жена: Ксения Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Смерть
Неизвестно
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