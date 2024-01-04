Стефан Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881
Отец: Алексей Марков
Мать: Евдокия (Еремеева)
Бракосочетание
26.01.1907
Жена: Ксения Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Смерть
Неизвестно