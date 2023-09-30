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Золотаревский Евгений Андреевич

Место рождения

село Терновка Павлоградского уезда Днепропетровской обл.

Дата рождения

03.05.1914

Дата смерти

22.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: Золотаревский Андрей Васильевич

Мать: не указана

село Терновка Павлоградского уезда Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1950

Дочь: Золотаревская Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Золотаревская Валентина Яковлевна

Смерть
22.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
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