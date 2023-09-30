Золотаревский Евгений Андреевич
Место рождениясело Терновка Павлоградского уезда Днепропетровской обл.
Дата рождения03.05.1914
Дата смерти22.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914
Отец: Золотаревский Андрей Васильевич
Мать: не указана
село Терновка Павлоградского уезда Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Золотаревская Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Золотаревская Валентина Яковлевна
Смерть
22.03.1981
Москва, город федерального значения Москва