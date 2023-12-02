Агапей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Максим Пахомов
Мать: Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена Агапова
Мать ребёнка: Дарья Зотимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Харитина Агапова
Мать ребёнка: Дарья Зотимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Петр Агапов
Мать ребёнка: Дарья Зотимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Агапова
Мать ребёнка: Дарья Зотимова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Агапова
Мать ребёнка: Дарья Зотимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Зотимова
Смерть
Неизвестно