Агапей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапей Максимов

Агапей Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Максим Пахомов

Мать: Авдотья Назарова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена Агапова

Мать ребёнка: Дарья Зотимова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Харитина Агапова

Мать ребёнка: Дарья Зотимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Петр Агапов

Мать ребёнка: Дарья Зотимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Агапова

Мать ребёнка: Дарья Зотимова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Агапова

Мать ребёнка: Дарья Зотимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Зотимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close