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Анна Агапова
Анна Агапова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Агапей Максимов
1761 г.р.
Мать
Дарья Зотимова
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Агапей Максимов
Мать:
Дарья Зотимова
Смерть
Неизвестно
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