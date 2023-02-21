Давыдов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933
Отец: Давыдов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1959
Бахмут, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1971
Сын: Давыдов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Лидия Максимовна
Самарцево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Лидия Максимовна
Смерть
Неизвестно