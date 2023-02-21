Давыдов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933

Отец: Давыдов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1959

Жена: Давыдова Лидия Максимовна

Бахмут, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1971

Сын: Давыдов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Лидия Максимовна

Самарцево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Лидия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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