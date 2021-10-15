Давыдов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Александр Иванович

Мать: Давыдова Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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