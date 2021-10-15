Давыдова (Варнавская) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Варнавская) Лидия Максимовна

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Место рождения

Бахмут, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1940

Дата смерти

15.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1940

Отец: Варнавский Максим

Мать: не указана

Бахмут, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1959

Муж: Давыдов Александр Иванович

Бахмут, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1971

Сын: Давыдов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Иванович

Самарцево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Иванович

Смерть
15.10.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От старости