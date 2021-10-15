Давыдова (Варнавская) Лидия Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1940
Дата смерти15.10.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1940
Отец: Варнавский Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
05.11.1971
Сын: Давыдов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Иванович
Самарцево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Иванович
Смерть
15.10.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От старости