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Пустовар Николай Иванович

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Место рождения

Украинская ССР Запорожская области Ореховский район с. Малый токмак

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

11.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Пустовар Иван Трифанович

Мать: скрыто настройками приватности

Украинская ССР Запорожская области Ореховский район с. Малый токмак
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Пустовар Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пустовар Инна Александровна

Украинская ССР Запорожье
Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Пустовар Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Пустовар Инна Александровна

Украинская ССР г. Запорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовар Инна Александровна

Смерть
11.02.2010
Украина г. Запорожье
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