Пустовар Николай Иванович
Место рожденияУкраинская ССР Запорожская области Ореховский район с. Малый токмак
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти11.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Отец: Пустовар Иван Трифанович
Мать: скрыто настройками приватности
Украинская ССР Запорожская области Ореховский район с. Малый токмак
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Пустовар Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пустовар Инна Александровна
Украинская ССР Запорожье
Рождение ребёнка
13.02.1967
Сын: Пустовар Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Пустовар Инна Александровна
Украинская ССР г. Запорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2010
Украина г. Запорожье