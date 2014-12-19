Пустовар (Тарариева) Инна Александровна
Место рожденияЗапорожская область г. Мелитополь
Дата рождения25.11.1930
Дата смерти19.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Пустовар Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Пустовар Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1967
Сын: Пустовар Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Пустовар Николай Иванович
Смерть
19.12.2014