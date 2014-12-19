Пустовар (Тарариева) Инна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовар (Тарариева) Инна Александровна

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Место рождения

Запорожская область г. Мелитополь

Дата рождения

25.11.1930

Дата смерти

19.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930

Отец: не указан

Мать: Тарариева Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовар Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Пустовар Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пустовар Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Пустовар Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Пустовар Николай Иванович

Смерть
19.12.2014

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