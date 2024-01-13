Айнбиндер Злота
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль 4
Отец ребёнка: Айнбиндер Нухим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Хаим I
Отец ребёнка: Айнбиндер Нухим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Цалик Ii
Отец ребёнка: Айнбиндер Нухим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айнбиндер Нухим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айнбиндер Нухим
Смерть
Неизвестно