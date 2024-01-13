Айнбиндер Нухим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль 4
Мать ребёнка: Айнбиндер Злота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Хаим I
Мать ребёнка: Айнбиндер Злота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнбиндер Цалик Ii
Мать ребёнка: Айнбиндер Злота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айнбиндер Злота
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнбиндер Злота
Смерть
Неизвестно