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Колосов Меркурий Петрович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевской волости

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Колосов Пётр Иудович

Мать: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Яков Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Максим Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колосов Степан Меркурьевич

Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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