Колосов Меркурий Петрович
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевской волости
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Колосов Пётр Иудович
Мать: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колосов Максим Меркурьевич
Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колосов Степан Меркурьевич
Мать ребёнка: Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно