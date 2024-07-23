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Колосов Пётр Иудович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевской волости

Дата рождения

1773

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Колосов Иуда

Мать: не указана

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Катерина (А Не Марья) (А Не Марья) Петровна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Меркурий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1820

Сын: Колосов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Евсевий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1829

Сын: Колосов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1832

Сын: Колосов Никита Петрович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
1846
д. Крадихино Бакшеевской волости

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