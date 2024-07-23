Колосов Пётр Иудович
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевской волости
Дата рождения1773
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Колосов Иуда
Мать: не указана
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Катерина (А Не Марья) (А Не Марья) Петровна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колосов Меркурий Петрович
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
1846
д. Крадихино Бакшеевской волости