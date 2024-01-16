Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колосов Максим Меркурьевич
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колосов Степан Меркурьевич
Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно