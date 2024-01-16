Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Матрона (Матрёна) Михеевна

Колосова Матрона (Матрёна) Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Яков Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Максим Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колосов Степан Меркурьевич

Отец ребёнка: Колосов Меркурий Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Меркурий Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close