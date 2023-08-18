Исупова Агафья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Агафья Архипова

Место рождения

поч. Ходыревский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ходыревский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1797 ст.

Муж: Исупов Григорий Евлампиев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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