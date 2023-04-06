Исупов Григорий Евлампиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Исупов Евлампий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1797 ст.
Жена: Исупова Агафья Архипова
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797