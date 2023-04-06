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Исупов Григорий Евлампиев

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Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Исупов Евлампий Иванов

Мать: не указана

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1797 ст.

Жена: Исупова Агафья Архипова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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