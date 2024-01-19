Кочергин Илья Тихонов
Место рождения
Дата рождения20.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1910
Отец: Кочергин Тихон Давидов
Михайло-Архангельская церковь
Военная служба
1941
Великая Отечественная, Орден Отечественной войны II степени
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