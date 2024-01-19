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Кочергин Илья Тихонов

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1910

Отец: Кочергин Тихон Давидов

Мать: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Военная служба
1941
Великая Отечественная, Орден Отечественной войны II степени
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1113430030/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%26date_birth%3D%26... Показать все
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