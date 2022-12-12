Кочергина (Дворникова) Ирина Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочергина (Дворникова) Ирина Исидорова

Кочергина (Дворникова) Ирина Исидорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Кочергин Тихон Давидов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Варвара Тихонова

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Давидов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Кочергин Илья Тихонов

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Давидов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1914

Дочь: Ольга Тихонова

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Давидов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Давидов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close