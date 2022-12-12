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Кочергин Тихон Давидов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1889

Отец: Кочергин Давид Афиногенов

Мать: Кочергина Дарья Евтеева/Евтихиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Варвара Тихонова

Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Кочергин Илья Тихонов

Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1914

Дочь: Ольга Тихонова

Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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