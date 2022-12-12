Кочергин Тихон Давидов
Место рождения
Дата рождения15.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1889
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
20.01.1908
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1909
Дочь: Варвара Тихонова
Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1910
Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1914
Дочь: Ольга Тихонова
Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Кочергина Ирина Исидорова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно