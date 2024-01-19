Котов Емельян Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Емельян Евдокимов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1848

Дата смерти

18.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Котов Евдоким Семенов

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Рощупкина Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Котов Димитрий Емельянов

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Матрона Емельянова

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1882

Сын: Котов Петр Емельянов

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Котов Николай Емельянов

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Котов Антон Емельянов

Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
18.01.1902
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от водянки
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