Котов Емельян Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти18.01.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Котов Евдоким Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Рощупкина Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Матрона Емельянова
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
17.12.1882
Сын: Котов Петр Емельянов
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1890
Мать ребёнка: Котова Пелагея Иванова
Смерть
18.01.1902
Причина смерти: от водянки