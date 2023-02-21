(Долина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кутырева Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Долин Яков

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Долин Яков

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