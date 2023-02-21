(Долина) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кутырева Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Долин Яков
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Долин Яков