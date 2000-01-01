Долин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кутырева Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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