Долин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кутырева Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Петровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня