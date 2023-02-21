Кутырева (Долина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева (Долина) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Долин Яков

Мать: Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кутырева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кутырев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кутырев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кутырева Анастасья Васильевна

Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Василий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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