Кутырева (Долина) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Долин Яков
Мать: Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кутырева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кутырев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кутырева Анастасья Васильевна
Отец ребёнка: Кутырев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня