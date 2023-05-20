Кряжевой Ефрем Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: Андрей Макаров
Мать: Феврония Игнатьева
Место жительства
1791
Исповедная роспись.
Место жительства
1798
Исповедная роспись.
Упоминание
27.01.1802 ст.
Свидетель на свадьбе Митрофана Тарасова и Мелании Андреевой.
Упоминание
16.07.1805 ст.
Крестный отец Семена, сына Митрофана Тарасова.
Бракосочетание
13.01.1808 ст.
Жена: Кряжевая Устинья Иванова
Свидетели Василий Ильин из Леднево и Шлиссельбургский мещанин Иван Дмитриев.
Упоминание
19.03.1809 ст.
Крестный отец Захария, сына Митрофана Тарасова.
Рождение ребёнка
01.04.1812 ст.
Сын: Евстафий Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
03.09.1815 ст.
Сын: Кряжевой Иоаким Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Кряжевой Сергей Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1817 ст.
Дочь: Ирина Ефремовна
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1818 ст.
Сын: Кряжевой Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Место жительства
1818
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.
Дочь: Дарья Ефремовна
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1823 ст.
Сын: Кряжевой Николай Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Рождение ребёнка
18.08.1830 ст.
Сын: Кряжевой Варфоломей Ефремович
Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно