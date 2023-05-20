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Кряжевой Ефрем Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Андрей Макаров

Мать: Феврония Игнатьева

Место жительства
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
27.01.1802 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Митрофана Тарасова и Мелании Андреевой.
Упоминание
16.07.1805 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Семена, сына Митрофана Тарасова.
Бракосочетание
13.01.1808 ст.

Жена: Кряжевая Устинья Иванова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Василий Ильин из Леднево и Шлиссельбургский мещанин Иван Дмитриев.
Упоминание
19.03.1809 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Захария, сына Митрофана Тарасова.
Рождение ребёнка
01.04.1812 ст.

Сын: Евстафий Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1815 ст.

Сын: Кряжевой Иоаким Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Кряжевой Сергей Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1817 ст.

Дочь: Ирина Ефремовна

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1818 ст.

Сын: Кряжевой Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.

Дочь: Дарья Ефремовна

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.05.1823 ст.

Сын: Кряжевой Николай Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кряжевой Иосиф Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.08.1830 ст.

Сын: Кряжевой Варфоломей Ефремович

Мать ребёнка: Кряжевая Устинья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно
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