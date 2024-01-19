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Коньков Анатолий Гаврилович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905

Отец: Коньков Гавриил Зотович

Мать: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Галактионова Евдокия Конькова

Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Бурая Тамара Конькова

Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова Марфа Васильевна

Крещение
Неизвестно
Федор Зотович Коньков , Прасковья Ефимовна Воробьева ( Романова ) - жена Петра Степановича Воробьева
Смерть
Неизвестно
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