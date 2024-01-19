Коньков Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения15.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905
Отец: Коньков Гавриил Зотович
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Галактионова Евдокия Конькова
Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Бурая Тамара Конькова
Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Конькова Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Федор Зотович Коньков , Прасковья Ефимовна Воробьева ( Романова ) - жена Петра Степановича Воробьева
Смерть
Неизвестно