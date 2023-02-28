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Коньков Гавриил Зотович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.07.1879

Дата смерти

04.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1879

Отец: Коньков Зот Владимирович

Мать: Конькова Елена Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1899

Жена: Конькова Наталья Романова

Рождение ребёнка
26.06.1900

Сын: Коньков Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1902

Сын: Коньков Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Коньков Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Евгения Конькова

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Коньков Леонид Гаврилович

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1911

Дочь: Титова Клавдия Конькова

Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1919

Сын: Коньков Вов (герой Советского Союза) Геннадий Гаврилович

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коньков Вов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Зоя Гавриловна

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Наталья Трофимовна

Крещение
Неизвестно
Иван Александрович Пешехонов
Смерть
04.02.1954
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