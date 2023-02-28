Коньков Гавриил Зотович
Место рождения
Дата рождения06.07.1879
Дата смерти04.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Коньков Зот Владимирович
Мать: Конькова Елена Егорова
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Сын: Коньков Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Сын: Коньков Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Дочь: Евгения Конькова
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Сын: Коньков Леонид Гаврилович
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Дочь: Титова Клавдия Конькова
Мать ребёнка: Конькова Наталья Романова
Сын: Коньков Вов (герой Советского Союза) Геннадий Гаврилович
Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна
Сын: Коньков Вов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна
Дочь: Конькова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна
Дочь: Конькова Зоя Гавриловна
Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна