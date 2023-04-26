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Апухтина Наталья Трофимовна

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Место рождения

Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Апухтин (коньков) Усыновлен Вов Степан (Гаврилович)

Отец ребёнка: Апухтин Федор Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1917

Дочь: Антонина (Гавриловна)

Отец ребёнка: Апухтин Федор Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1919

Сын: Коньков Вов (герой Советского Союза) Геннадий Гаврилович

Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коньков Вов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Федор Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Зоя Гавриловна

Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Гавриил Зотович

Смерть
1926
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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