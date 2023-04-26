Апухтина Наталья Трофимовна
Место рожденияСело Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Дата рождения1893
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1915
Сын: Апухтин (коньков) Усыновлен Вов Степан (Гаврилович)
Отец ребёнка: Апухтин Федор Никитич
Рождение ребёнка
08.07.1917
Дочь: Антонина (Гавриловна)
Отец ребёнка: Апухтин Федор Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1919
Рождение ребёнка
1924
Сын: Коньков Вов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Зоя Гавриловна
Отец ребёнка: Коньков Гавриил Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926