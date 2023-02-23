Апухтин Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпухтин Федор Никитич

Апухтин Федор Никитич

avatar

Место рождения

Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Апухтин (коньков) Усыновлен Вов Степан (Гаврилович)

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1917

Дочь: Антонина (Гавриловна)

Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Наталья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close