Апухтин Федор Никитич
Место рожденияСело Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Котельниково , Обоянский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1915
Рождение ребёнка
08.07.1917
Дочь: Антонина (Гавриловна)
Мать ребёнка: Апухтина Наталья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно