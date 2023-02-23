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Конькова Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1905

Дата смерти

10.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Галактионова Евдокия Конькова

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Бурая Тамара Конькова

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Анатолий Гаврилович

Смерть
10.01.1983
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