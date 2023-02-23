Конькова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1905
Дата смерти10.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Галактионова Евдокия Конькова
Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Бурая Тамара Конькова
Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Коньков Анатолий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1983