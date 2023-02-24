Галактионова Евдокия Конькова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова Евдокия Конькова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Коньков Анатолий Гаврилович

Мать: Конькова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галактионов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галактионов Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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