Галактионова Евдокия Конькова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Рождение ребёнка
27.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галактионов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галактионов Юрий Иванович
Смерть
Неизвестно