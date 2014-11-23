Седова (Мозговая) Вера Акимовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1935
Дата смерти23.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1957
Муж: не указан
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.05.1958
Сын: Седов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Седов Михаил Иванович
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.10.1959
Дочь: Пятковская (Седова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Седов Михаил Иванович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
23.11.2014
Москва, город федерального значения Москва