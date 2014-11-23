Седова (Мозговая) Вера Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Мозговая) Вера Акимовна

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Место рождения

Ульяновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

11.11.1935

Дата смерти

23.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935

Отец: Мозговой Аким Федотович

Мать: Мозговая Надежда (Иващенко) Пантелеевна

Ульяновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Михаил Иванович

Бракосочетание
20.04.1957

Муж: не указан

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.05.1958

Сын: Седов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Седов Михаил Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.10.1959

Дочь: Пятковская (Седова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Седов Михаил Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
23.11.2014
Москва, город федерального значения Москва

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