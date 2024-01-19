Табаков Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти15.12.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Корочкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1948
Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1992