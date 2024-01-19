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Табаков Иван Филиппович

Место рождения

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

15.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Табаков Филипп Гаврилович

Мать: Табакова Евдокия Дмитриевна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Корочкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Сын: Табаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Табакова Пелагея Ивановна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табакова Пелагея Ивановна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.12.1992
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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