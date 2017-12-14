Табаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1948
Дата смерти14.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948
Отец: Табаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.01.1972
Дочь: Савельева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Табакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1974
Дочь: Малинина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Табакова Надежда Николаевна
Смерть
14.12.2017