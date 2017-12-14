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Табаков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1948

Дата смерти

14.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1948

Отец: Табаков Иван Филиппович

Мать: Табакова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1972

Дочь: Савельева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Табакова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1974

Дочь: Малинина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Табакова Надежда Николаевна

Смерть
14.12.2017