Корочкина (Табакова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкина (Табакова) Александра Ивановна

Место рождения

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.04.1939

Дата смерти

10.01.2016

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939

Отец: Табаков Иван Филиппович

Мать: Табакова Пелагея Ивановна

Морозово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.2016
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