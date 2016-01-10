Корочкина (Табакова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1939
Дата смерти10.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939
Отец: Табаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2016