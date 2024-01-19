Мольенко (Дубовик) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мольенко (Дубовик) Васса Петровна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Мольенко Антип Аверкиевич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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