Мольенко Антип Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мольенко Антип Аверкиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Мольенко Васса Петровна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин временнообязанный
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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