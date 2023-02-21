Жорина (Плохоцкая) Любовь Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорина (Плохоцкая) Любовь Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плохоцкий Адольф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1972

Сын: Жорин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Жорин Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1979

Дочь: Соболева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Жорин Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жорин Владимир Александрович

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