Жорина (Плохоцкая) Любовь Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плохоцкий Адольф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1972
Сын: Жорин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Жорин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1979
Дочь: Соболева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Жорин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно