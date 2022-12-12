Жорин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1972

Сын: Жорин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Жорина Любовь Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1979

Дочь: Соболева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Жорина Любовь Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорина Любовь Адольфовна

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