Жорин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1972
Сын: Жорин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Жорина Любовь Адольфовна
Рождение ребёнка
23.06.1979
Дочь: Соболева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Жорина Любовь Адольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорина Любовь Адольфовна