Демидов Ермолай Демидов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1855
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877
Жена: Демидова Мария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1879
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1882
Дочь: Анна Ермолаева
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1885
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1886
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Ефросинья Ермолаева
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1890
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1893
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Петрова-Лобанева Марфа Ермолаева
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Анастасия Ермолаева
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Анастасия мл.
Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно