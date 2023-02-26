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Демидов Ермолай Демидов

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1855

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Матрона Авраамова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Демидова Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Демидов Семён Ермолаев

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1882

Дочь: Анна Ермолаева

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1885

Сын: Демидов Гавриил Ермолаев

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1886

Сын: Демидов Иоанн Ермолаев

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Ефросинья Ермолаева

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Демидов Яков Ермолаев

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Демидов Павел Ермолаев

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Петрова-Лобанева Марфа Ермолаева

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Анастасия Ермолаева

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Анастасия мл.

Мать ребёнка: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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