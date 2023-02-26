Демидов Гавриил Ермолаев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885
Отец: Демидов Ермолай Демидов
Мать: Демидова Мария Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище