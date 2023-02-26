Демидов Гавриил Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Гавриил Ермолаев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885

Отец: Демидов Ермолай Демидов

Мать: Демидова Мария Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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