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Сергеев Селиверст Сергеевич

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Никитин Сергей Никитич

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.11.1863

Сын: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.10.1866

Дочь: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Селиверстов Еким Селиверстович

Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Александра Евсевиевна

Смерть
18.07.1901
Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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