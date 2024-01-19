Сергеев Селиверст Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти18.07.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Никитин Сергей Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1863
Сын: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна
Рождение ребёнка
?.10.1866
Дочь: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Селиверстов Еким Селиверстович
Мать ребёнка: Веселова Александра Евсевиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1901