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Веселова Александра Евсевиевна

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Место рождения

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Селиверстова Прасковья Селиверстовна

Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Селиверстов Еким Селиверстович

Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Селиверст Сергеевич

Смерть
После 1906
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