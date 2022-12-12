Веселова Александра Евсевиевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1863
Сын: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Селиверстова Прасковья Селиверстовна
Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Селиверстов Еким Селиверстович
Отец ребёнка: Сергеев Селиверст Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906