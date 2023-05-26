деревня Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Ореховно

Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Ореховская волость
249. Ореховно, село бывшее владельческое, при реке Ореховне, дворов 22, жителей 114, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, школа, лавка, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Ореховская волость
село Орехово 39472763564419202031395123

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Ореховская волость
38Ореховно (село)4-го стана, 7-го зем. уч.Ореховского405010813023873++земледелиеотхожий промыселозеро Ореховно.Церковь, земская школа, волостное управление, богадельня, хлебо-запасный магазин, 3 чайных, каз. вин., 5 мелочных лавок, ярмарка 6 янв., 25 марта и 8 ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Мошенской район
312558Ореховнодеревня58°19'00"35°02'00"O-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Ореховское сельское поселение
49624434101д Ореховнодеревня

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