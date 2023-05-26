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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
249. Ореховно, село бывшее владельческое, при реке Ореховне, дворов 22, жителей 114, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, школа, лавка, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Орехово 39472763564419202031395123
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
38Ореховно (село)4-го стана, 7-го зем. уч.Ореховского405010813023873++земледелиеотхожий промысел—озеро Ореховно.Церковь, земская школа, волостное управление, богадельня, хлебо-запасный магазин, 3 чайных, каз. вин., 5 мелочных лавок, ярмарка 6 янв., 25 марта и 8 ноября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312558Ореховнодеревня58°19'00"35°02'00"O-36-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49624434101д Ореховнодеревня